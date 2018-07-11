AMAN DİKKAT!

YOZGAT’ın çevre illerle bağlantısını sağlayan bazı yollarda devam eden iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Hava sıcaklıklarının sürücüleri olumsuz etkilediği şu günlerde, Yozgat’tan çevre illere gidecek olanların daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Karayolları tarafından Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat Şehir Merkezi geçişinin 40-42’inci kilometreleri arasında devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Yozgat-Sorgun yolunun 5-10 kilometreleri, Saraykent-Kadışehri yolunun 8-13 kilometreleri ile 25-27’inci kilometreleri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Alaca-Yozgat yolunun 1-2’inci kilometreleri arasında meydana gelen Heyelan nedeniyle yolda daralmalar meydana geldi. Ulaşım bu bölgede bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak sağlanıyor. Çorum-Alaca-Yozgat devlet yolunun bazı kesimlerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor. Sorgun - Çekerek yolunun 56-60 kilometreli arasında yapılacak olan üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarındaki çalışmalar nedeniyle, sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği hatırlatıldı.