Aman dikkat edelim!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte termometrelerdeki sıcaklık dereceleri de yükselmeye başladı.

Yozgatlı vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte başta Çamlık olmak üzere, ormanlık alan ve mesire alanlarını yoğun kullanmaya başladı.

Yozgat’ın en önemli yeşil alanı çamlıkta da piknik ve vatandaş sayısı artış gösterdi.

Çamlık Milli Parkı’nın belirli bölgelerinde olası yangın ve doğal dengenin korunması amacıyla piknik yapılmasına izin verilmiyor.

Yozgat Belediyesi’nin kontrolünde olan Fatih Tabiat Parkı ve diğer bölgeler ise vatandaşlar tarafından sıkça kullanılmaya devam ediliyor.

Yozgat Orman Müdürlüğü, yangınlara karşı gerekli tertibi alırken, vatandaşlara da duyarlılık ve bilinç çağrısı yaptı.

Yapılan istatistik çalışmalarında, ormanlık alanlarda meydana gelen yangınların yüzde 95’inin ihmal ve dikkatsizlikten çıktığı belirtiliyor.

Orman yangınlarının nedenleri hakkında verilen bilgilerde birçok yangının ihmal ve kazadan meydana geldiği vurgulanırken, doğal nedenlerle çıkan yangın sayısının çok az olduğuna dikkat çekiliyor.

Yozgat’ta da orman yangınlarına karşı piknik yapanların belirlenen sınırlar dışında ateş yakmaması, cam atıkları doğal alanlara bırakmaması, izmarit ve mangal ateşlerinin söndürülmeden piknik alanlarının terk edilmemesi yönünde halka uyarılar yapıldı.

