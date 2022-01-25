AMAN DiKKAT!

Hafta sonu başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı sonrasında Yozgat’ta yaşam olumsuz etkilenirken yetkililer vatandaşların mecbur olmadıkça sokağa çıkmamalarını istediler. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada ‘’Yozgat genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Vatandaşlarımızın, mecburi olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, kış lastiği veya zinciri olmayan araçlarımızın yola çıkmamalarını önemle rica ederiz’’ denildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise ‘’Meteoroloji’den aldığımız bilgilere göre Yüce Rabbim’in bereketi kar yağışı bir kaç gün daha aralıksız olarak ilimizde yağmaya devam edecektir. Ekiplerimiz 7/24 küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli yağış devam ettiği için temizlediğimiz yollar tekrar kapanıyor ve ekiplerimiz sürekli müdahale ediyor. Yozgat Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek, ulaşımda aksama yaşanmaması için var gücümüzle sahadayız. Lütfen zorunlu durumlar haricinde özel araçlarımızla tedbir almadan yola çıkmayalım’’ şeklinde görüş bildirdi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da ilçe genelinde etkisini gösteren kar yağışının ve buzlanmanın olumsuz etkilerine karşı koordineli bir şekilde çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Hemşehrilerinin kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını, trafikte takip mesafelerini korumalarını istedi.