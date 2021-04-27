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AMAN DiKKAT!

Dolandırıcıların yeni hedefi korona virüs nedeniyle evden çalışıp ek gelir elde etmek isteyen kişiler oldu. İşveren ve iş arayan vatandaşların eşleştiği platformlarda evde maske ve terlik paketleme ilanları veriliyor. İlanlara başvuru yapan kişilerden 7 liralık kargo ücreti isteniyor. Bu kişiler başvuru yapan yüzlerce iş arayandan ücret aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar. Bu şekilde onlarca ilan var ve yalnızca bir ilana saatler içerisinde 200 kişi başvuru yapıyor.

27 Nisan 2021 Salı 00:49
AMAN DiKKAT!

YOZGAT İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, tarafından kötü niyetli kişilerin telefonla arayıp kendisini polis, savcı veya banka görevlisi gibi göstererek dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı. Kendisini resmi görevli tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıslar, bu kez farklı yöntemleri devreye soktu. Yeniçağ gazetesinin haberine göre, dolandırıcılar vatandaşları tuzağa düşürme yöntemlerine yenisini ekledi. Bu defa dolandırıcıların hedeflerinde evden çalışarak ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar bulunuyor. Dolandırıcılar ilk olarak sosyal medya ağlarında ve işveren ile iş arayanların eşleştiği platformlarda ‘evde maske ve terlik paketleme’ ilanları veriyor. Bu ilanlarda amaç korona virüs salgını nedeniyle işsiz kalan ve evden çalışarak aile ekonomisine destek olmaya çalışan kişilere cazip bir iş fırsatı sunmak. Sonrasında bu ilanlara başvuruda bulunan vatandaşlarla irtibata geçen dolandırıcılar onlara paketleme yapacakları ürünleri göndereceklerini fakat bunun için kendilerine bir kargo ücreti ödemelerini istiyor. İş arayan vatandaşlara hesap numarası gönderen dolandırıcılar karşı taraftan her iş için 7 lira istiyor. Kazancın ise yapılacak işe göre değişeceği söyleniyor. Fakat vatandaşlar kargo ücretlerini ödedikten sonra bir daha geri dönüş yapılmıyor. Vatandaşları farklı yöntemler kullanarak dolandırmaya kalkışanların uyanık olmaları, bu tip yapılan çağrıları incelemeden hareket etmemeleri isteniyor.

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AMAN DiKKAT!
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