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AMAN DiKKAT!

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyarırken, ‘’Kendisini polis, savcı veya banka görevlisi gibi göstererek dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olun’’ uyarısında bulundu.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:01
AMAN DiKKAT!

YOZGAT İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, son zamanlarda çeşitli konuları bahane edip, vatandaşları dolandırmaya kalkışılmasına karşı vatandaşlara uyarıda bulunarak, ‘’Kötü niyetli kişilerin telefonla arayıp kendisini polis, savcı veya banka görevlisi gibi göstererek dolandırıcılık yapanlara karşı herkesin uyanık olması gerekir’’ dedi. Esertürk, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın güveninin kazanan dolandırıcıların, daha sonra da parasını çaldığını, dolandırmak istediği şahsı tuzağa çekmek için sürekli farklı senaryolar ürettiklerini söyledi. Esertürk, vatandaşların kendisini, ailesini ve arkadaşlarını koruyabileceğine vurgu yaparak, ‘’Art niyetli şüpheli şahıslar aziz milletimizin saf ve temiz duygularını da kullanarak birçok vatandaşımızı maddi kayba uğratmaktadır’’ diye konuştu. Esertürk, eendilerini hakim, savcı, polis ve banka görevlisi olarak tanıtarak irtibata geçen dolandırıcıların ‘'hesabınız terör örgütü tarafından kullanıldı, terör örgütü ile bağlantınız tespit edildi’' gibi sözlerle insanları korkutup, para veya değerli eşyalar istediklerini, bunlara kesinlikle itibar edilmemesini istedi. Esertürk, ‘’Unutmayın ki hiçbir kamu görevlisi sizden asla para istemez. Banka çalışanı gibi sizi arayarak ücret, komisyon iadesi, faiz iptali, borç erteleme, aidat iptali gibi vaatlerle sizden kart bilgilerinizi isteyebilirler, bu şekilde irtibata geçen kaynağına güvenmediğiniz kişiler dolandırıcıdır. Bilgilerinizi bu kişiler ile kesinlikle paylaşmayın’’ uyarısı yaptı. Esertürk, vatandaşları, cazip kampanya, indirim kuponu, puan kazanımı gibi içerikli mesaj bildirimlerine karşı da duyarlı olmaları konusunda uyardı. Esertürk, ‘’Özellikle sosyal medya hesaplarında veya ikinci el eşya satan internet sitelerindeki ilanlara ön ödeme göndermeyin. Ürünlerinizi yüz yüze iletişime geçerek satın alın. Çünkü ilan sahiplerinin ilanlarda belirttiği herhangi bir bilgi ya da görsel gerçeği yansıtmayabilir’’ şeklinde konuştu. 

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AMAN DiKKAT!
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