AMAN DiKKAT!

YOZGAT il genelinde hububat başaklarının boy vermeye başladığı şu günlerde, tahılda bulunan glüten isimli maddeden kaynaklı Çölyak hastalığı konusunda hem çiftçiler hem de vatandalar uyarıldı. Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü hazırlattığı broşür ve afişlerde, çölyak hastalığının buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddenin vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğu uyarısında bulundu. Genellikle bir yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ilk belirtilerin ortaya çıktığına dikkat çekildi. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler görülen hastalığın, ilerleyen dönemlerde ise anemi, cilt döküntüleri gibi farklı belirtilerin eklendiği kaydedildi. Kronik bir hastalık olmasına rağmen tedavisi mümkün olan hastalığın, tedavi gluten içeren besinlerin diyetten çıkarılmasından ibaret olduğunun altı çizildi.