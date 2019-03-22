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Altyapıya büyük yatırım

YERKÖY Belediyesi ilçe altyapısına yaptığı büyük yatırım ile köklü çözüm üretiyor.

Altyapıya büyük yatırım

YERKÖY Belediyesi ilçe altyapısına yaptığı büyük yatırım ile köklü çözüm üretiyor.

22 Mart 2019 Cuma 00:00
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Altyapıya büyük yatırım

Yerköy Belediyesi tarafından başlatılan altyapı projelerinde ilçenin su ve kanalizasyon hatları yenilenecek.
Yerköy ilçe merkezinde 100.Yıl, 60 Evler, Hüyük, Karacaşar ve Gencoğlu mahallelerinde alt ve üst yapı çalışmaları başladı.
Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, altyapı projelerinin tamamlanmasının ardından, devletten tekrar kredi ve yardım alacaklarını, üst yapı ve kaldırım gibi hizmetleri de kalıcı olacak şekilde tamamlayacaklarını söyledi.
 

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