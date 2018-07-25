Altyapı iyileştiriliyor

Köylere Hizmet Götürme Birliği, aktarılan ödenek doğrultusunda yapılan planlama ile köylerde başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaymakam Enver Çakır, köylerdeki altyapı çalışmalarını inceledi. Çakır, kendisine eşlik eden daire amirleri ile birlikte Hamzalı, Koyunculu ve Kalederesi Köylerinde yapılmakta olan altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Çakır, köylerin altyapılarının iyileştirilmesi yönünde başlatılan çalışmaların devam ettiğini, sorunların kısa sürede çözümlenmesi için çalışıldığını söyledi.