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Yozgat
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Altyapı iyileştirilecek

Yozgat Valisi Ziya Polat, 2021 yılının verimli geçtiğini belirterek, Yozgat'ta ilk defa beton yol uygulamasına geçtiklerini, birinci kat ve ikinci kat ile uğraşmadan asfaltın döküldüğünü, kış sonrasında da beton yol uygulamalarına devam edileceğini bildirdi.

07 Aralık 2021 Salı 00:29
Altyapı iyileştirilecek

Vali Polat, borçlandırmaya giderek, seneye kilit parke taşı çalışmalarına ağırlık verileceğini, Yozgat'ın ilçelerin, köylerin altyapısını en iyi şekilde nasıl yapabiliriz, insanlarımızın yaşam kalitesini nasıl arttırabiliriz, onun kaygısı içerisinde olacaklarını aktardı. Vali Polat, ek bütçelerle bütçenin 128 milyon 700 bin liraya çıkardıklarını, sadece alt yapı çalışmaları değil tarım ve hayvancılık konusunda da neler yapılabilir, bu konuda da gerekli çalışmaların yapıldığını da sözlerine ekledi.

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