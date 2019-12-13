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Altyapı çalışmalarına devam

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Cumhuriyet Caddesinde altyapı çalışması biten bölgelerde yapılan kaldırım genişletme ve yol çalışmalarını inceledi.

Altyapı çalışmalarına devam

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Cumhuriyet Caddesinde altyapı çalışması biten bölgelerde yapılan kaldırım genişletme ve yol çalışmalarını inceledi.

13 Aralık 2019 Cuma 04:04
Altyapı çalışmalarına devam

Başkan Ekinci, yaklaşık 40 yıl önce döşenen su borularını yenileme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Ekinci, yağmur suyu drenaj hattının çalışmasıyla yağışlı havalarda su birikintisi ve olası sel baskınlarının önüne geçileceğini ifade etti. Ekinci, "Kısa süreli de olsa şiddetli yağışlarda İlyas Arslan Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, İkikara yolu, Yeşilöz Mahallesi gibi bazı cadde ve sokaklarda mazgal ve hatların tıkanması sonucu taşkınlar yaşanabiliyordu. Şimdi buralara 2 bin 500 metre civarında boru döşüyoruz. Bir asır boyunca dayanacak olan bu borularla bir daha taşkın yaşamayacağız" dedi. Belediye Başkanı Ekinci, Atatürk Bulvarı’nda bulunan orta refüjü yıktıklarını, Yeni görüntüsüne kavuşmasıyla trafik akışının da daha düzenli olacağını bildirdi. 

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Altyapı çalışmalarına Devam
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