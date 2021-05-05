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Altyapı çalışmalarına devam

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe merkezinde yapımına başlanan üç boyutlu kilitli parke taş döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:33
Altyapı çalışmalarına devam

Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, çalışmalar bittikten sonra cadde ve sokakların modern bir görünüme kavuşacağını söyledi. Çalışmalar esnasında su, kanalizasyon lagarları ve elektrik sorunlarının da giderileceğini ifade eden Başkan Yılmaz, ‘’Haşim Kılıç Mahallesinde bulunan sokaklara yapılması planlanan üç boyutlu kilitli taş döşeme çalışmaları başlamış bulunmaktadır. 12 bin metrekare alanın tamamı, üç boyutlu baklava dilimli üç boyutlu parke taş yapılacaktır’’ dedi. Yılmaz, çalışmalar sırasında cadde ve sokaklarda bulunan kanalizasyon lagarlarının kapaklarının değişmesi, temizlenmesi, işyeri ve evlere ait içme suyu borularının yenilenmesi işlemlerinin de belediye ekiplerince yapılacağını kaydetti. Yılmaz, ‘’Bunların yanı sıra elektrik hatlarında oluşan sorunlarının giderilmesi için ÇEDAŞ yetkilileri ile koordineli çalışılarak sorunların yerinde çözeceğiz. İnanıyoruz ki, çalışmalar bittikten sonra cadde ve sokaklarımız modern bir görünüme kavuşacaktır. Şimdiden ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. •Ferhat Kayhan•

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Altyapı çalışmalarına Devam
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