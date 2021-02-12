Altyapı çalışmalarına devam

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçenin sürekli olarak büyüyen mahallelerinden biri olan Seyrantepe Mahallesinde konutlaşmaya açılan bölgelerde titizlikle yürüttükleri altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Bölgede yağmur suyu drenaj hattı yapımından sonra ilave kanalizasyon hattı çalışmasını da tamamlıyoruz. Yaklaşık 750 metre uzunluğunda olan hattın yapımı için ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yıl alt yapısını bitirdiğimiz bölgelerde üst yapıya yönelik ilçemize yakışır projeleri de halkımızı buluşturacağız’’ dedi.