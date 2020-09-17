Altyapı çalışmalarına devam

SORGUN Belediyesi, geçen yıl programına aldığı altyapıya yönelik çalışmalarını ilçenin farklı kesimlerinde hız kesmeden sürdürüyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İlçenin birçok noktasında olduğu gibi, Hastane Caddesi’nde de çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Eski kaldırımların sökümünü gerçekleştirdik. Geniş kaldırımlı, modern aydınlatmalı, alt yapı sorunu olmayan, asfalt ve konforlu bir cadde olacak’’ dedi. Belediye Başkanı Ekinci, öncelikle ana caddelerde alt yapı sorununu çözüme kavuşturup, sonrasında da yenileme çalışması yaptıklarını kaydetti. Ekinci, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Reis bey Sokak, PTT Caddesinde altyapı çalışmalarına yönelik başlattıkları çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını bildirdi.