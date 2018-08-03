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Altyapı çalışmaları

SORGUN Belediye Başkanı Murat Gürbüz ilçede altyapısı tamamlanan yollarda üstyapı seferberliği başlattıklarını söyledi.  

Altyapı çalışmaları

SORGUN Belediye Başkanı Murat Gürbüz ilçede altyapısı tamamlanan yollarda üstyapı seferberliği başlattıklarını söyledi.  

03 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Altyapı çalışmaları

Belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Gürbüz, içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenen ve yağmur suyu tahliye hatları tamamlanan mahallelerde vakit kaybedilmeksizin üstyapı çalışmaları başlatıldığını belirtti.  Gürbüz, vatandaşlara verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğini ve kendilerine koydukları hedefe doğru emin adımlarla yol aldıklarını dile getirerek, "Hedefimiz ilçemizi, vatandaşlarımızın mutluluk duyacağı bir konuma getirmektir. Mutlu insanların yaşadığı, yaşam standartları yüksek ve hak edilen değerin verildiği Sorgun hayaliyle yola çıktık. Bunu da yapabilmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin su, park, yol ve bunun gibi öncelikli sorunlarını kış gelmeden çözmeye çalışacağız. 14 Mahalleye 14 Park Projemiz de kısa sürede hayata geçecek." diye konuştu.

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