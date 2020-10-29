Altyapı çalışmaları devam ediyor

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, altı yapı ile ilgili başlatılan çalışmaların eş zamanlı olarak devam ettiğini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’İlçemizde birçok noktada alt yapıda yaşanan eksiklikleri gidermek adına başlatılan çalışmalar eş zamanlı olarak hızlı bir şekilde devam ediyor’’ dedi. Yalçın, ilçe merkezinde görüntü kirliliğine neden olan telefon ve elektrik kablolarının yer altına alınmaya başladığını kaydetti. Yalçın, ‘’İlçemize yakışmayan telefon hatları Türk Telekom yetkilileri tarafından yer altına alınırken belediyemizin talep ettiği ve çalışmalarına destek verdiği fiber optik hatların çekilmesi de yapılarak alt yapı eksiklikleri tamamlanıyor. Aynı şekilde ÇEDAŞ işletme Şefliği tarafından da elektrik hatları belirlenen bölgelerde yer altına alınmaya başladı. İlçemizde devam eden doğalgaz çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmektedir’’ diye konuştu.