Altyapı çalışmaları başladı

Valilik Sarayı bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, eski Sanayi bölgesindeki konutların, sosyal yaşam alanlarının şehir merkezine bağlantısını sağlamak için planlanan yeni bulvar çalışmalarının ilk etabına yönelik çalışma başlatıldı. Yimpaş AVM’nin güney kısmından başlayacak olan yeni bulvar çalışmasının toplamda bin 600 metre uzunlukta olacağı kaydedildi. Altyapı çalışmaları ile bölgede bulunan asbestli ana hat su borularının daha sağlıklı, daha dayanıklı olan düktil borularla değişiminin de yapılmaya başlandığı açıklandı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, bulvar çalışması sona erdiğinde şehrimize yeni bir ana damarın daha eklenmiş olacağını söyledi. Köse, “Hükümet Konağı’nın taşınması ile birlikte bölgede bir trafik yoğunluğu oluştu. Bizde yeni bulvar çalışmamızın planlamasını yaptık. Yimpaş AVM’nin güney kısmından başlayacak olan yeni bulvar çalışmamız Şehir Hastanesi bulvarına bağlanacak. Bu sayede eski Sanayi bölgesinde bulunan TOKİ konutları ve sosyal tesislerinin de şehir merkeziyle bağlantısı sağlanmış olacak. Hem de trafik yoğunluğunu önlemiş olacağız. Vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak” dedi. Başkan Köse, projeyle sadece bulvar çalışması yapmadıklarını, bölgede bulunan sağlıksız asbestli ana hat su borularını da daha sağlıklı olan düktil borularla değiştirilmesine yönelik çalışma yapıldığını kaydetti. Başkan Köse, ‘’Bulvarın ilk etabına altyapı çalışmamızla başladık. 650 metre su hattı çalışmamız olacak. Bulvarımızın uzunluğu yaklaşık bin 600 metre olacak. Proje tamamlandığında altyapı çalışmalarıyla aydınlatma çalışmalarıyla bambaşka bir Yozgat olacak. Şehrimize yeni bir ana damar eklemiş olacağız. Halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Bizler halkımıza en güzelini sunmak için çalışıyoruz” dedi.

