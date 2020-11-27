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Altyapı çalışmaları

YOZGAT Belediyesi altyapıya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

27 Kasım 2020 Cuma 00:26
Altyapı çalışmaları

TOKİ Kavşağında başlayan kot dengeleme, yol genişletme, yan yol açma, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarının ilk etabında asfalt serimi yapılar, yol trafiğe açıldı. Geçtiğimiz yıllarda köy statüsünden, mahalle statüsüne geçirilen Sarıhacılı Mahallesinde kilit parke yol yapım çalışması, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarına başlanıldı. Mahalle sakinlerinin en büyük sorunlarından biri olan yol problemini ortadan kaldırıp, toz ve çamurdan kurtarılacakları kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Altyapı çalışmaları
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