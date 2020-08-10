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Altyapı çalışmaları

Sorgun Belediyesi, bir taraftan üst yapıya yönelik çalışmalar yaparken, diğer taraftan da altyapıya yönelik eksiklikleri gideriyor.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:22
Altyapı çalışmaları

SORGUN Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte başlattığı altyapıya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bir taraftan üst yapıya yönelik hazırlanan projelerini hayata geçirmeye çalışan Sorgun Belediyesi diğer taraftan da altyapı eksikliği bulunan bölgelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ‘’Halkımızın hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalışıyoruz. Ekiplerimiz dur durak bilmeden her gün farklı bir sokak ve mahallede çalışmalarını yürütüyor. Su ve Kanal ekibimiz İlyas Arslan Bulvarı ve Mükremin Mahallesi'nde içme suyu hatlarının yenilenmesi, yağmur suyu drenaj hatlarının yenilenmesi için çalışıyorlar. Daha iyi, daha güzel bir Sorgun tek gayemiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Altyapı çalışmaları
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