Altyapı çalışmaları

AKDAĞMADENİ ilçesinde belediye tarafından yürütülen altyapı çalışmalarına hız verildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Seyrantepe Mahallesi TOKİ Konutları yanında bulunan yeni yerleşim alanında, başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Ekiplerimiz tarafından başlatılan alt yapı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Kısa süre içerisinde kanalizasyon hattı, içme suyu hattı, yağmur suyu drenaj hattı ve yeni yolların düzenlenmesi tamamlanarak, bölge yapılaşmaya uygun hale getirilecektir’’ dedi.