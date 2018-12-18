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Altun’a sınır ötesi görev

YOZGAT Vali Yardımcısı Salih Altun, Hatay Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Altun’a sınır ötesi görev

YOZGAT Vali Yardımcısı Salih Altun, Hatay Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

18 Aralık 2018 Salı 07:00
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Altun’a sınır ötesi görev

Vali Yardımcısı Salih Altun, yaptığı açıklamada ‘’İki yıla yakın bir süredir büyük bir şerefle yürütmüş olduğum Yozgat Vali Yardımcılığı görevinden, sınır ötesi görevde bulunmak üzere Hatay Vali Yardımcılığına atanmış olmam nedeni ile ayrılıyorum. Bozok Yaylası’nın yiğit ve güzel insanlarına sevgilerimi sunarken, burada tanıştığım birlikte görev yaptığım herkese ilgi, sevgi ve desteklerinden ötürü en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah’a ısmarladık’’ dedi.

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