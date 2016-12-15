Resmi gazetede yayınlanan kararname ile Sorgun İlçe Kaymakamlığına atanan Mustafa Altınpınar görevine başladı. Yeni Kaymakam Altınpınar’ı makamında ziyaret eden Sorgun STK Başkanları, Muhtarlar, Sivil Toplum Örgüt Başkanları ve yerel basın temsilcileri hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.



Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Sorgun İlçe Kaymakamı Mustafa Altınpınar, “Yozgat’ın en büyük ilçesi olan Sorgun’da görev yapmaktan çok mutlu ve onurluyum. Gördüğüm kadar Sorgun Yozgat’ın en büyük ilçesi olması aynı zamanda, tarım, hayvancılık ve sanayisi ile en gelişmiş ilçesi konumunda. Bundan sonraki çalışmalarım ve gayretlerim Sorgun için olacak. Siz söyleyeceksiniz, biz yapacağız. Çalışmalarımız Sorgun’un ve Yozgat’ın kalkınması için olacak” dedi. Altınpınar, önceliklerinin güvenlik ve asayiş olduğunu özellikle toplumun huzurunu ve refahını sağlamak olduğunu vurguladı.



-Kaymakam Mustafa Altınpınar’ın Özgeçmişi





1974 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelen Altınpınar, ilk ve ortaokulu burada okudu. Liseyi Sivas’ta okuyan Altınpınar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1996 yılında bitirdikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 4 yıl komiser yardımcısı olarak göreve başladı. 25 Mayıs 2004'te Isparta’nın Sütçüler ilçesinde, kaymakam olarak göreve başladı. 2005 yılında Diyarbakır Dicle Kaymakamlığı, 2007 yılında Gümüşhane, 2010 yılında da Artvin Vali Yardımcılığı görevlerini yaptı. Aynı yıl Yeşilova kaymakamlığına atanan Altınpınar, 2013 yılında Nevşehir İl Hukuk İşleri Müdürlüğüne atandı. Akpınar’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.