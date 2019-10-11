Alternatif yol çalışması sürüyor

Belediye ekipleri bu kapsamda E-88 Karayolunun Adliye mevkiinde, Sivas istikameti yönünde başlattıkları yan yol çalışmasında asfalt serimi gerçekleştirdiler.

Şehir içi trafiği rahatlatmak maksadıyla alternatif ve yan yol arayışları sürüyor. Bu kapsamda başlayan çalışmayla trafiğin bir nebze olsun rahatlatılması hedefleniyor.