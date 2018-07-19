Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92322
ALTIN
189.164
DOLAR
4.7936
STERLİN
6.2643
EURO
5.5865

Alternatif ürüne yöneldiler

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta arpa ve buğdaydan yeterli gelir sağlayamayan köylüler alternatif ürünlere yöneliyor.

Alternatif ürüne yöneldiler

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta arpa ve buğdaydan yeterli gelir sağlayamayan köylüler alternatif ürünlere yöneliyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
6 Okunma
Alternatif ürüne yöneldiler

Yozgat’ın Çekerek ilçesi Hamzalı Köyü Muhtarı İsmail Ergen, köyünde göçün önüne geçmek için Genç Çiftçi Projesi’nden destek alarak 7 dönümlük tarlasının 5 dönümüne alternatif ürün olarak çilek dikti. Dönüm başına 2 ton çilek elde eden Ergen, köyündeki diğer çiftçilere örnek olup onları alternatif ürünlere yönlendirerek Hamzalı köyünde göçün önüne geçmek istiyor. Şu ana kadar iki ailenin köye geri dönüş yaptığını açıklayan Ergen, köyün temel geçim kaynaklarından olan arpa ve buğday üretimini bırakacaklarını söyledi. Yılda 10 ton çilek üretmeyi hedefleyen Köy Muhtarı Ergen, çilekten yılda 75 bin lira gelir elde ettiğini söylerken buğday ve arpadan ise sadece 2 bin lira kazanç sağladığını dile getirdi. Alternatif ürün olarak çileğe yöneldiğini belirten Köy Muhtarı İsmail Ergen, “Biz köyümüze arpa, buğday gibi ürünler ekiyorduk onlarda verim düşük olduğu için gelir getirmemeye başladı. Ben de alternatif ürün olarak geçen seneden itibaren çileğe yöneldim. Burada Genç Çiftçi Projesi'nden yararlandım. Bu sene verim aldık. İnşallah seneye daha iyi olacak. Şu ana kadar dönüm başına 2 ton civarı çilek elde ettik. 7 dekar arazinin 5 dekarına çilek ektik. Önümüzdeki sene kalan kısmı da çileğe çevireceğiz. Çileği 7.5 liradan satıyoruz. Çileklerimiz organiktir. İlaç kullanmıyoruz. Talep çok, sipariş üzeri satış yapıyoruz. Pazara çıkaramıyoruz tarlada çilekler bitiyor” dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
HOBi BAHÇESi GiBi
HOBi BAHÇESi GiBi
Ruhsatsız av tüfeği
Ruhsatsız av tüfeği
Kenevir yakalandı
Kenevir yakalandı
Engeli aştı, sütçü oldu
Engeli aştı, sütçü oldu
Gurbetçiye yatırım daveti
Gurbetçiye yatırım daveti
Kent Parka alternatif
Kent Parka alternatif

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim