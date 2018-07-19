Alternatif ürüne yöneldiler

Yozgat’ın Çekerek ilçesi Hamzalı Köyü Muhtarı İsmail Ergen, köyünde göçün önüne geçmek için Genç Çiftçi Projesi’nden destek alarak 7 dönümlük tarlasının 5 dönümüne alternatif ürün olarak çilek dikti. Dönüm başına 2 ton çilek elde eden Ergen, köyündeki diğer çiftçilere örnek olup onları alternatif ürünlere yönlendirerek Hamzalı köyünde göçün önüne geçmek istiyor. Şu ana kadar iki ailenin köye geri dönüş yaptığını açıklayan Ergen, köyün temel geçim kaynaklarından olan arpa ve buğday üretimini bırakacaklarını söyledi. Yılda 10 ton çilek üretmeyi hedefleyen Köy Muhtarı Ergen, çilekten yılda 75 bin lira gelir elde ettiğini söylerken buğday ve arpadan ise sadece 2 bin lira kazanç sağladığını dile getirdi. Alternatif ürün olarak çileğe yöneldiğini belirten Köy Muhtarı İsmail Ergen, “Biz köyümüze arpa, buğday gibi ürünler ekiyorduk onlarda verim düşük olduğu için gelir getirmemeye başladı. Ben de alternatif ürün olarak geçen seneden itibaren çileğe yöneldim. Burada Genç Çiftçi Projesi'nden yararlandım. Bu sene verim aldık. İnşallah seneye daha iyi olacak. Şu ana kadar dönüm başına 2 ton civarı çilek elde ettik. 7 dekar arazinin 5 dekarına çilek ektik. Önümüzdeki sene kalan kısmı da çileğe çevireceğiz. Çileği 7.5 liradan satıyoruz. Çileklerimiz organiktir. İlaç kullanmıyoruz. Talep çok, sipariş üzeri satış yapıyoruz. Pazara çıkaramıyoruz tarlada çilekler bitiyor” dedi.