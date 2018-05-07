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ALT YAPIYA 28.41 MiLYON

YOZGAT il genelinde köylerin altyapı yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında 2018 yılı ödeneği 28 milyon 41 bin lira olarak belirlendi.

ALT YAPIYA 28.41 MiLYON

YOZGAT il genelinde köylerin altyapı yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında 2018 yılı ödeneği 28 milyon 41 bin lira olarak belirlendi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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ALT YAPIYA 28.41 MiLYON

Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, KÖYDES projesinin köylere hayat verdiğini, yaşam standartlarını yükselttiğini belirterek,  bu yıl gönderilen ödenekle köylerin altyapılarına yönelik planlanan çalışmaların yürütüleceğini söyledi. Şahbaz, köylerin yol, içme suyu ve kanalizasyon işlerinin tamamlanması için tahsis edilen ödeneklerin en yüksek verimle değerlendirileceğini söyledi. Plan ve programları şimdiden hazırlayıp sezona hazır bir şekilde girmek istediklerini ifade eden Şahbaz, " Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını en üst seviyelere taşımak için çalışmalar yapıyoruz. Köy yollarının standartlarının yükseltilmesine yönelik geçen yıl başlatılan sıcak asfalt çalışmalarımız bu yıl da devam edecek. Sezonun başlamasıyla birlikte İl Özel İdaresi ekiplerimiz Akdağmadeni-Kırlar, Sarıkaya-Toprakpınar ve Kadışehri-Seyhan köy grup yollarında çalışmalara başladılar” dedi.
YOL YAPIMI
Meclis Başkanı Şahbaz, KÖYDES ödeneğinin grup köy yolları yapımında kullanılacağını belirterek, ilçelere paylarının aktarıldığını ifade etti. Bu yıl 47,8 kilometre yol planlandığını dile getiren Şahbaz, ortak alımlar için ilçe paylarından kesintiler yapıldığını vurguladı. Şahbaz, “Merkeze 4 milyon 289 bin 810 lira ödenek ayrıldı. Akdağmadeni’ne 4 milyon 462 bin 999 lira, Aydıncık’a 974 bin 52 lira, Boğazlıyan’a 1 milyon 245 bin 427 lira, Çandır’a 187 bin 553 lira, Çayıralan’a 1 milyon 771 bin 475 lira, Çekerek’e 1 milyon 822 bin 580 lira, Kadışehri’ne 1 milyon 219 bin 95 lira tahsis edildi. Saraykent’e 677 bin 783 lira, Sarıkaya’ya 2 milyon 971 bin 940 lira, Sorgun’a 3 milyon 577 bin 278 lira, Şefaatli’ye 1 milyon 684 bin 313 lira, Yenifakılı’ya 545 bin 963 lira, Yerköy’e 2 milyon 610 bin 243 lira ödenek aktarıldı. İlçelerimizde yapılacak yolların planlamaları yapıldı. Toplamda 47,8 kilometre yol sıcak asfaltla buluşacak” diye konuştu.
 

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