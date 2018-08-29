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Alperenlerin acı günü

BERLİN Alperen Ocakları eski Başkanı hemşerimiz Mahmut Karaca Almanya’da vefat etti.

Alperenlerin acı günü

BERLİN Alperen Ocakları eski Başkanı hemşerimiz Mahmut Karaca Almanya’da vefat etti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Alperenlerin acı günü

Karacalar Petrol Sahibi Hasan Karaca ve Adem Karaca’nın abisi Mahmut Karaca’nın vefatı Alperenleri ve Yozgatlı vatandaşları üzdü. Çapanoğlu Büyük Cami’de dün merhum Mahmut Karaca için cenaze töreni düzenlendi. Törene BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Belediye Başkanı Kazım Arslan, BBP eski Genel Başkan Yardımcısı Mahir Damatlar, BBP MYK Üyesi Selahattin Şenliler, BBP İl Başkanı Kemal Korkmaz, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Mahmut Karaca, Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi. Biz de Mahmut Karaca’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.
 

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