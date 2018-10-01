Alperenlere seminer

Orta Öğretim Teşkilatı dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda önümüzdeki süreçte yapılacak olan eğitim çalışmaları ve seminerler ile alakalı bilgiler verildi. Her hafta bir eğitimcinin katılacağı toplantıda gençlerin okul durumlarının ve derslerinin de devamlı takip edileceği uyarısında bulunuldu. Alperene yakışanında derslerinde ve sosyal yaşantısında her zaman başaralı, örnek bir birey olması gerektiği hatırlatıldı. Toplantı Orta Öğretim Masa Başkanı Emre Gümüşhan'ın katılımı ile gerçekleşti.