Alperenlere motivasyon

Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak tarafından düzenlenen etkinlikte, sınav öncesi öğrencilerin motivasyonunu artıracak etkinlik gerçekleştiren Başkan Çıtak, “Bizim için en önemli başarı sizin derslerinizdeki başarıdır. Bu başarıyı yakalayamayan başka alanlarda da başarılı olamaz” dedi.

Yemek programında öğrencilerin talep ve isteklerini de dinleyen Mustafa Çıtak, tüm öğrencilere sınavlarında başarı diledi.

