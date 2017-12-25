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Alperenlere motivasyon

YOZGAT Alperen Ocakları tarafından haftalık düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında motivasyon yemeği verildi.

Alperenlere motivasyon

YOZGAT Alperen Ocakları tarafından haftalık düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında motivasyon yemeği verildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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Alperenlere motivasyon

Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak tarafından düzenlenen etkinlikte, sınav öncesi öğrencilerin motivasyonunu artıracak etkinlik gerçekleştiren Başkan Çıtak, “Bizim için en önemli başarı sizin derslerinizdeki başarıdır. Bu başarıyı yakalayamayan başka alanlarda da başarılı olamaz” dedi.
Yemek programında öğrencilerin talep ve isteklerini de dinleyen Mustafa Çıtak, tüm öğrencilere sınavlarında başarı diledi.
 

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