Alperenlere ahlak anlatıldı

Alperen Ocakları Üniversitesi teşkilatını bu haftaki toplantısında “Alperenlik ve Ahlak” konusu anlatıldı. Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Recep Temel, katılımcılara sivil toplum kuruluşlarının toplum hayatında son derece önem kazandığını aktararak, Alperen Ocakları’nın yaptığı eğitim çalışmalarıyla, gençlerin yetişmesine ciddi katkılar ürettiğini söyledi. Recep Temel, “Alperenler mesleki bilgiyle beraber Türk toplumunun inanç ve kültür değerlerini doğru kaynaklardan öğrenip, bunları davranışlara dönüştürmeleri de son derece önemlidir” dedi. Recep Temel gençlerin sorularını cevaplayarak sohbetini sonlandırdı.