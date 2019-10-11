Alperenlerden hatıra ormanı

Sorgun Alperen Ocakları mensubu gençler, 550 adet çam fidanı dikerek oluşturdukları ormanlık alana Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı adını verdiler.

Yozgat Alperen Ocaklarında ise genç alperenlere seminer verildi. Yozgat Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak’ın konuşmacı olduğu seminerde, Çıtak her gencin ilk önce ailesine karşı sorumlu olduğunun altını çizdi. Başarılı bir eğitim hayatı olmayan, aldığı ders ve ödev sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin ailesine, milletine ve ülkesine de faydası olmayacağını vurgulayan Çıtak, “Sizler bu ülkenin ve milletin geleceği ve teminatısınız. Sizler kendinizi hem ilmi yönden, hem ahlaki yönden, hem de milli yönden o kadar iyi yetiştirip geliştirmeniz lazım ki; Devletinize ve milletinize faydalı olasınız. Aslında kendinizi böyle yetiştirmek zorunda ve gayretinde olma zorunluluğunuz var. Çünkü bir Alperene yakışan duruş budur zaten” şeklinde konuştu.

