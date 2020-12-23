Alperenlerden destek

İhtiyaç sahiplerine yönelik giyim yardım kampanyası başlatarak destek olmaya çalışan Alperen Ocakları Yozgat İl Başkanlığı, ‘1 Bot 1 Mont’ adlı kampanyasına olan ilgiden memnun kaldı. Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çıtak, ‘’Yozgat Alperen Ocakları İl Başkanlığı olarak başlatmış olduğumuz 1 Bot, 1 Mont kampanyasında çocuklarımızın yüzünü ve gönlünü güldürmeye devam ediyoruz. Yüzler ve gönüller gülsün yeter ki’’ ifadelerini kullandı. Çıtak, Yozgat’ta yürütülen kampanyanın yurdun diğer bölgelerinde de devam ettiğini sözlerine ekledi.