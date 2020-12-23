Alperenlerden destek

İhtiyaç sahiplerine yönelik giyim yardım kampanyası başlatarak destek olmaya çalışan Alperen Ocakları Yozgat İl Başkanlığı, ‘1 Bot 1 Mont’ adlı kampanyasına olan ilgiden memnun kaldı. Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çıtak, ‘’Yozgat Alperen Ocakları İl Başkanlığı olarak başlatmış olduğumuz 1 Bot, 1 Mont kampanyasında çocuklarımızın yüzünü ve gönlünü güldürmeye devam ediyoruz. Yüzler ve gönüller gülsün yeter ki’’ ifadelerini kullandı. Çıtak, Yozgat’ta yürütülen kampanyanın yurdun diğer bölgelerinde de devam ettiğini sözlerine ekledi.
23 Aralık 2020 Çarşamba 00:37