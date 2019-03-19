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Alperenler unutmadı

YOZGAT Alperen Ocakları 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle anma programı düzenledi.

Alperenler unutmadı

YOZGAT Alperen Ocakları 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle anma programı düzenledi.

19 Mart 2019 Salı 00:00
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Alperenler unutmadı

Alperen Ocakları 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle anma programı gerçekleştirdi.
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen anma programına Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak, Beyder Başkanı Aydoğan Bilir, Araştırmacı Yazar Yusuf Karakaya ve öğrenciler katıldı.
Çanakkale Zaferi’nin anıldığı etkinlikte, Alperenler şiirler okudu, kahramanlık türküleri seslendirdiler.
Dünya tarihinde kazanılmış en parlak ve en mukaddes zaferin Çanakkale Zaferi olduğunu hatırlatan Yozgat Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak, programın hazırlanmasında emeği geçen isimlere teşekkür etti.

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