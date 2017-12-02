-Alperenler unutmadı

Bozok Üniversitesi’nde gerçekleşen programa Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak, Bozok Üniversitesi Medeniyet ve Kültür Topluluğu Danışmanı akademisyen Recep Temel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Semazen gösterisinin ardından sergilenen tiyatro oyunu ile manevi atmosferi yüksek bir program gerçekleşti.