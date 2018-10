Alperenler eğitimde

Genç alperenlere her hafta verilen seminerlerde milli ve manevi değerler anlatılıyor. Alperen Ocaklarının bu haftaki konuşmacısı Başkan Mustafa Çıtak oldu. Alperen Ocakları Üniversite Teşkilatı mensuplarıyla buluşan Çıtak, Alperen Ocaklarının geçmişini ve var oluş gayesini gençlere aktardı. Üniversiteli gençlere ayrı bir önem verdiklerine değinen Başkan Çıtak, Alperen Ocaklarının milli ve manevi değerlerin işlendiği ilim ve irfan yuvası olduğuna vurgu yaptı. Alperen Ocakları mensubu her gencin bilim ve ilmin ışığında kendisini yetiştirerek, vatanına hizmet için çırpınması gerektiğinin altını çizen Çıtak, “Alperen o dur ki; insanların her konuda övgü ve muhabbet ile baktığı kişidir. Bu yüzdendir ki; sizlerin kendinizi ilmi, manevi ve ahlaki yönden yetiştirmeniz önceliğiniz olmalıdır. Ve hem okulunda hem de sosyal yaşantısında başarılı olmayan bir gençten Alperen olmaz. Sizler her şeyiniz ile topluma ve çevrenize örnek olmanız gerekmektedir” diye konuştu.