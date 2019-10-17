Alperenler dua etti

Alperen Ocakları Yozgat İl Teşkilatında düzenlenen etkinlikte, ocak mensubu gençler harekata katılan askerler için Fetih Suresi okudular ve dualar gönderdiler.

Türkiye’nin böyle önemli gün ve anlarda birlik ve beraberliğini artırması gerektiğine dikkat çeken Alperen gençler, sınır ötesi operasyonda görev alan kahraman Türk askerinin başarıya ulaşacağına yürekten inandıklarını ifade ettiler.