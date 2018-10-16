Alper İl Hakem kurulunda

Yozgat İl Hakem Kurulu başkanlığını yürüten İlker Demir’in istifa etmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu tarafından Yozgat eski hakemlerinden Serhat Alper Kurul başkanı olarak atandı. Daha önce Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başkanlığı görevini yapan 2016 yılında hakemliği bıraktıktan sonra dernek başkanlığını da bırakan Serhat Alper İl Hakem Kurulu Başkanlığına atanırken yönetimi ise şu isimlerden oluştu; Selami Mete, Mehmet Kutlu, Yakup Yılmaz, Tolga Hanayoğlu.