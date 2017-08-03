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ALO 191’e ulaşın

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan ALO 191 Uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattının 7 gün 24 saat boyunca hizmet verdiği bildirildi. 

ALO 191’e ulaşın

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan ALO 191 Uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattının 7 gün 24 saat boyunca hizmet verdiği bildirildi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
03 Ağustos 2017 Perşembe 07:07
81 Okunma
ALO 191’e ulaşın

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ile ilgili danışma ve destek hizmetlerinin doğrudan verildiği, kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapıldığı, bu anlamda vatandaşların uyuşturucuyla mücadele kapsamında danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir danışma ve destek oluşturulduğu duyuruldu.
ALO 191’in sabit hatlardan 7 gün 24 saat ücretsiz aranabildiği hatırlatıldı. 
ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattının önleme, tedavi ve rehabilitasyon mekanizmalarını destekleyerek güçlendirecek şekilde organize edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 
“Uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgi almak istiyorsanız, Çocuğunuzun, arkadaşınızın, komşunuzun, öğrencinizin ya da herhangi bir yakınınızın uyuşturucu kullandığından şüpheleniyor ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız, yakınlarınızı uyuşturucu bağımlılığından nasıl koruyacağınızı öğrenmek istiyorsanız, çevrenizde bulunan uyuşturucu bağımlılarına nasıl yardımcı olacağınızı öğrenmek istiyorsanız,
Uyuşturucu kullanıyor iseniz ve hiçbir yasal sorun yaşamadan yardım almak, bırakmak istiyorsanız, ruhsal veya fiziksel sorunlar yaşıyorsanız,
Uyuşturucu kullanımını bırakıp tedavi olduysanız ve halen madde kullanma isteği duyuyor ve bununla mücadelede zorlanıyorsanız,
Uyuşturucu ile ilgili herhangi bir konuda danışmanlık hizmetine ihtiyacınız varsa 191 hattımızı arayabilirsiniz. Bu hizmetten internet üzerinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza yönelik hazırlanmış olan "Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı Web Sayfası" http://aiol91uyusturucuilemucadele.saglik.gov.tr/ alan adıyla kullanıma açılmıştır.”
 

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