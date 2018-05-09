Alkol gözlüğü taktı

Trafik eğitim parkında gerçekleşen etkinlikte, emniyet ve jandarma ekiplerinin yol güvenliği, denetim ve takip cihaz ve teçhizatları sergilendi. Trafik ekipleri alkol gözlüğünün tanıtımını yaparak, gözlük ile yapılan uygulama hakkında Vali Yurtnaç’ı bilgilendirdi. Trafik ekipleri; alkol gözlüğü ile alkolün neden olduğu yavaş reaksiyon gösterme, görüşsel bulanıklık, derinlik ve uzaklık algısındaki güçlüklerin gözlükte simülasyon vasıtasıyla sürücüye yansıdığını belirtti.

Vali Yurtnaç da gözlüğü takarak simülasyon testi gerçekleştirdi ve uygulama noktalarında vatandaşlara alkol gözlüğü ile simülasyon uygulamalarının yaptırılarak, alkollü araç kullanımında caydırıcı tedbirlerin artırılması yönünde talimat verdi.

