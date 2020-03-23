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Alkışlar Sağlıkçılar için

YOZGAT il genelinde Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor vatandaşlar, yeni tip korona virüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek vermeye devam etti.

23 Mart 2020 Pazartesi 03:07
Alkışlar Sağlıkçılar için

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüşen ‘sağlık çalışanlarının alkışlanması’ etkinliği yayınlaşarak devam ettiriliyor. Yozgat merkez ile birlikte ilçelerinde de sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıkıp alkışlarla sağlık çalışanlarına moral veriyor. Araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çalarak vatandaşlara destek oluyor. Evlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndüren vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturuyor. Boğazlıyan ilçesinde ise vatandaşlar Devlet Hastanesi önüne giderek acil serviste bekleyen sağlık çalışanlarını alkışladı. Sağlık çalışanları da dışarıya çıkarak, alkışla karşılık verdi. 

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Alkışlar Sağlıkçılar Için
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