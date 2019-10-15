Alkışlar, ‘Haram Para’ya

Sarıkaya Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, Yozgat Sanat Tiyatrosu ‘Haram Para’ isimli tiyatro oyunu, Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonu’nda sahneledi. Bu yıl ilk olarak Mayıs ayı içerisinde seyircinin karşısına çıkan ‘Haram Para’ adlı tiyatro oyunu, Sarıkaya ilçesindeki tiyatro severlerinde beğenisini topladı, kahkahaya boğdu. Burak Öngel’in yazıp, yönettiği aynı zamanda da rol aldığı ‘Haram Para’ aldı tek perdeli komedi oyunu, Sarıkayalı seyirciden de tam not aldı. Burak Öngel, yoğun, uzun ve hengâmeli geçen provalar, hazırlık aşamasından sonra bütün zorluklara rağmen alınlarının akıyla seyircilerin alkışlarına mazhar olan oyuncusundan sahne amirine, emeği geçen bütün ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Öngel, oyunun diğer ilçelerde de sahneleneceğini, ayrıca bir de turne programlarının bulunduğunu ifade etti. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise, oyun sonunda sahneye çıkıp, tüm oyuncuları tebrik etti.