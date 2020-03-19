Alışveriş kolaylığı

Başkan Açıkel başkanlığında, korona virüsü ile mücadele kapsamında ilçede bulunan, halihazırda servis hizmeti sağlayan market sahipleri ile Esnaf Odası Başkanının katılımı ile toplantı yapıldı. Başkan Açıkel, ‘’Ricamızı kırmayan esnafımız sabah saat 10:00’dan akşam saat 20:00’ye kadar telefonla kendilerine verilecek siparişleri servisleri ile evlere götürmeyi kabul ettiler. Kredi kartı ve nakit ile ödeme imkanı da sağlayacaklar. Bu kampanyaya katılmak isteyen ve servis şartını sağlamayı taahhüt eden diğer esnafımız da Belediyemize yada Sarıkaya Esnaf Odasına müracaat edebilirler’’ dedi.