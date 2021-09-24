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ALIŞKANLIKLARINIZDAN VAZGEÇiN!

Yeşilay Yozgat Şubesi, mahalle muhtarlarına yönelik düzenlediği etkinlikte, bazı alışkanlıklardan sağlık açısından, toplum sağlığı açısından vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk, ‘’Bağımlılıklarla ilgili muhtarlardaki bilincin artırılması, çözüm sunabilme kapasitesini de artıracaktır’’ dedi.

24 Eylül 2021 Cuma 00:49
ALIŞKANLIKLARINIZDAN VAZGEÇiN!

Sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden, bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren, bu sebeple de ‘Kamuya Yararlı Cemiyetler’ arasında yer alan Yeşilay, Yozgat’ta da etkinliklerine devam ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgilendiren Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, muhtarla ile bir araya gelerek, bilgilendirmede bulundu. Ertürk, gençleri, çocukları bağımlılığa karşı korumak için Yeşilay olarak mücadele ettiklerini, bu süreçte toplumun her kesiminden de verilen desteğin oldukça önemli olduğunu söyledi. Ertürk, ‘’Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek hem çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik hem de ileriye dönük, işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yaptık. Yine bu kapsamda bu hafta ise muhtarlarımız ile bir araya gelerek bilgilendirmede bulunduk’’ dedi. 
Muhtarların önemine dikkat çeken Ertürk, ‘’Şüphesiz bağımlığa karşı verilecek mücadele de muhtarlarımızın önemi büyük. İnsanlar mahallelerdeki her türlü olumsuzluklarda ilk olarak muhtarlara başvuruyor. O anlamda bağımlılıklarla ilgili muhtarlardaki bilincin artırılması, çözüm sunabilme kapasitesini de artıracaktır. Bir bağımlı kapısını çaldığında muhtar o bağımlıya nasıl yaklaşmalı? Bağımlıyla ve ailesiyle nasıl iletişim kurmalı? Bu kişileri nereye yönlendirmeli? Bir uyuşturucu satıcısı gördüğünde ne yapmalı, nereyi aramalı? Bu temel konularda bilgi eksikliklerini gidermeyi ve muhtarlarımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki günlerde Yeşilay Danışmanlık Merkezimizde hayata geçecek ve bu süreçte önemli bir görev üstlenecek. Bilgilendirme toplantımıza katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. 
YEŞİLAY ELÇİLERİ
Mahalle Muhtarlarına Yeşilay Elçileri Projesi ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitimi Projesi hakkında da bilgilendirme yapıldı. Toplumda kadim bir gelenek olan ahilikten gelen esnafın, bağımlılıkla mücadeleye katkılarını sağlamak, toplumsal duyarlılığı artırmak üzere hayata geçen Yeşilay Elçileri projesinin amacı, esnafın uyuşturucu, alkol bağımlılığı hakkında bilgi düzeylerini artırmayı, yerel alanda toplumsal farkındalığı oluşturmayı, tehlike arz eden durumlara karşı önlem alınmasının amaçlandığı aktarıldı. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi Projesinin ise, Yeşilay tarafından geliştirilen teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılıkları ile sağlıklı yaşam modüllerinden oluşan başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamını bu konularda bilgilendirmeyi, farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan bir birincil önleme program olduğunu hatırlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere geliştirilen kamu, STK, özel sektör işbirlikleri ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenciye 3 milyon da yetişkine ulaşıldığı ifade edildi.
•İLERİ HABER MERKEZİ•

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