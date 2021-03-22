Alın teri ürüne dönüşüyor

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Sarıkaya ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Vali Polat’ın kurum ziyaretlerine, Kaymakam Selami Işık, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan da eşlik etti. Kurum ziyaretleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi’ni de gezen Vali Polat, kurum Müdürü Tekin Arslan ve kurs öğretmenlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Polat, Halk Eğitim Merkezinde açılan dikiş nakış, ahşap yakma, bakır işletmeciliği, Bez Çanta ve diğer kursları da gezdi, kursiyerlerle sohbet etti. Vali Polat, Sarıkaya Belediyesi’nin, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla Halk Eğitim Merkezi ile birlikte başlattığı bez çanta atölyesini de gezip bilgi aldı. Üzerinde tarihi Roma Hamamı kalıntılarının yer aldığı bez çantalarında çevre dostu olduğuna dikkat çeken Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, belediye olarak çevreye duyarlılık göstermek adına Sarıkaya logolu bez çanta yapımının merkezde devam ettiğini bildirdi. Açıkel, plastik poşetlerin çevreye zararlarının bilimsel bir gerçek olduğunu belirterek, doğaya bırakılan plastik bir poşetin denizde en az 400 yıl, karada ise 800 yıl sonra yok olduğunu, bu zaman zarfında da insan sağlığını ciddi manada tehlike altına attığını anlattı. Plastik poşet kullanımının bir çok ülkede yasak olduğuna vurgu yapan Açıkel, plastik poşet kullanımının azaltılması için alınan tedbirlere destek amaçlı başlattıkları çalışmanın devam Halk Eğitim Merkezinde devam ettiğini, yapılan çantaların farklı alanlarda kullanılıyor olmasının sevindirici olduğunun altını çizdi.