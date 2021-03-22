Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1529
ALTIN
469.195
DOLAR
7.2325
STERLİN
11.5748
EURO
8.5999

Alın teri ürüne dönüşüyor

Yozgat Valisi Ziya Polat, Sarıkaya ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu, Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurslara devam eden kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru işlere hayran kaldı, başarı diledi.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:35
Alın teri ürüne dönüşüyor

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Sarıkaya ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.  Vali Polat’ın kurum ziyaretlerine, Kaymakam Selami Işık, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan da eşlik etti. Kurum ziyaretleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi’ni de gezen Vali Polat, kurum Müdürü Tekin Arslan ve kurs öğretmenlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Polat, Halk Eğitim Merkezinde açılan dikiş nakış, ahşap yakma, bakır işletmeciliği, Bez Çanta ve diğer kursları da gezdi, kursiyerlerle sohbet etti. Vali Polat, Sarıkaya Belediyesi’nin, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla Halk Eğitim Merkezi ile birlikte başlattığı bez çanta atölyesini de gezip bilgi aldı. Üzerinde tarihi Roma Hamamı kalıntılarının yer aldığı bez çantalarında çevre dostu olduğuna dikkat çeken Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, belediye olarak çevreye duyarlılık göstermek adına Sarıkaya logolu bez çanta yapımının merkezde devam ettiğini bildirdi. Açıkel, plastik poşetlerin çevreye zararlarının bilimsel bir gerçek olduğunu belirterek, doğaya bırakılan plastik bir poşetin denizde en az 400 yıl, karada ise 800 yıl sonra yok olduğunu, bu zaman zarfında da insan sağlığını ciddi manada tehlike altına attığını anlattı. Plastik poşet kullanımının bir çok ülkede yasak olduğuna vurgu yapan Açıkel, plastik poşet kullanımının azaltılması için alınan tedbirlere destek amaçlı başlattıkları çalışmanın devam Halk Eğitim Merkezinde devam ettiğini, yapılan çantaların farklı alanlarda kullanılıyor olmasının sevindirici olduğunun altını çizdi. 

Anahtar Kelimeler:
Alın Teri ürüne Dönüşüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TURiZME AÇILIYOR
TURiZME AÇILIYOR
Yaşlılarla buluştu
Yaşlılarla buluştu
Yardımda bulunuldu
Yardımda bulunuldu
Müftü Sezik’e önemli görev
Müftü Sezik’e önemli görev
Nevruz kutlandı
Nevruz kutlandı
İhtiyaç sahiplerine yardım
İhtiyaç sahiplerine yardım
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim