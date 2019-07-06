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Alımlar Başladı

KAYSERİ Şeker’e ait Yozgat Boğazlıyan, Sivas Şarkışla ve Develi bölgelerindeki lisanslı depolara 2019 yılı ürün alımlarına başlandığı belirtildi. 

Alımlar Başladı

KAYSERİ Şeker’e ait Yozgat Boğazlıyan, Sivas Şarkışla ve Develi bölgelerindeki lisanslı depolara 2019 yılı ürün alımlarına başlandığı belirtildi. 

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Alımlar Başladı

Lisanslı depolara artan taleplerden ve depoların yüzde yüz doluluk oranı ile hizmet vermesinden duyulan memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ‘2019 kampanya dönemi için lisanslı depolara ilk olarak arpa alımı ile başlanmıştır. 80 bin ton kapasitesi ve 2016 yılında hizmete başlayan Kayseri Şeker lisanslı depolarımıza her geçen gün bölge çiftçilerinden artan ilgi sayesinde yüzde yüz doluluk oranında faaliyet göstermektedir. Kayseri Şeker’e ait Lisanslı depolarımıza ürün teslim eden çiftçilerimize, Ürün bedelleri peşin ödeme yapılırken, ton başına 25 lira nakliye desteği, analiz desteği yanı sıra Borsa, Bağ-Kur, KDV, Stopaj vergilerinden muaf olması sayesinde çiftçilerimize ek gelir de sağlanmaktadır. Ayrıca, Lisanslı depolarda, ürün kalitesinin korunması ile Milli ekonomiye de katkısı sağlanıyor. Bölge çiftçileri tarafından elde edilen tarım ürünlerinin hasat dönemlerinde arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşleri önlenirken piyasanın dengelenmesi, özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler açısından Lisanslı depolara olan önemi her geçen gün artıyor’ diye konuştu.

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