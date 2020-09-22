ALIMLAR BAŞLADI AMA!

YURT genelinde Konya’dan sonra en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Yozgat’ta Boğazlıyan’dan sonra Sorgun ilçelerindeki fabrikada da alım kampanyasına başlandı. Ancak, şekerpancarında taban fiyatın henüz açıklanmaması çiftçiyi endişelendiriyor. Sorgun ilçesinde bulunan Yozgat Şeker Fabrikası 23. Dönem Pancar Alım Kampanyası, düzenlenen törenle başladı. Yeni tip korona virüs (Kovid -19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Fabrikaya ürün getiren ilk 5 kişiye ödüllerinin verilmesinin ardından, kurban kesimi ve kantar açılışıyla 23. dönem pancar alımı başlatıldı. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Bedirhan Aka, 2020 yılında fabrikaya bağlı 6 ziraat şefliği ve 12 pancar teslim merkeziyle hizmet verdiklerini söyledi. Fabrika olarak bu yıl, 116 köyde 2 bin 777 çiftçi tarafından 68 bin 200 dekarlık alanda pancar ekimi yapıldığını ifade eden Aka, "Bu alanda yaklaşık 435 bin ton pancar üretilecek. Üretilen bu pancarların işlemesine 25 Eylül Cuma günü başlayacağız ve 105 gün sürecek. İşlenen pancarlardan 58 bin ton kristal şeker, 27 bin ton melas, 125 bin ton yaş pancar posası üretilecek" dedi.