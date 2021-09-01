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Alımlar Başladı

Konya Şeker ayçiçeği avans fiyatlarını açıklayarak ayçiçeği alımına başladı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 00:27
Alımlar Başladı

Ayçiçeğinde günlük avans fiyat uygulanacağını açıklayan Konya Şeker, buna göre 44 yağ ve 8 nem oranındaki ayçiçeği için 5.368 TL/ton, 45 yağ ve 8 nem ayçiçeği için 5.450 TL/ton, 50 yağ ayçiçeği için 5.859 TL/ton olarak belirlendi. Ayçiçeği hasadının başlamasına rağmen henüz ülke genelinde özellikle ithal ürün fiyatlarındaki belirsizlik nedeniyle piyasanın oluşmaması ve ürün alım satımının sınırlı miktarda kalması üzerine harekete geçen Konya Şeker ayçiçeği avans fiyatlarını açıklayarak ayçiçeği alımına başladı. Konya Şeker yetkilileri bu sene ayçiçeği alımlarında avans fiyat uygulanacağını ve avans fiyatın da piyasadaki gelişmelere göre günlük olarak belirleneceğini duyurdular.

Anahtar Kelimeler:
ALIMLAR BAŞLADI
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