Alım-satım düştü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 azaldı. 8 milyar 990 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İthalat ise yüzde 25,0 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Yozgat'ta, ihracat 2020 yılı Nisan ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. 981 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönemde ithalatımız yüzde 48,2 azalarak 829 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat'ta ihracat yüzde 26,4, ithalat ise yüzde 34 azaldı.