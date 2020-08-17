Alım-Satım Belgesi sınavı yapıldı

YOZGAT’ta ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapan işletmelerde alınması zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi için teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı sınav yapıldı. Yozgat’ta araç alım satım işlemleri yapan 17 galeri yetkilisinin yer aldığı sınav, yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşti. Sınavda başarılı olacak adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilerek, yetkilendirilmeleri sağlanacağı bildirildi. Mesleki Yeterlilik Belgesi almayan oto alım satımcılara, İl Ticaret Müdürlükleri, ‘Yetki Belgesi’ vermeyeceği, noterlerin, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin ‘Alım Satım işlemlerini’ kabul etmeyeceği gibi, belediyelerin de, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere ‘ruhsat’ vermeyecekleri hatırlatıldı. Odalar aracılığıyla verilen, her 5 yılda bir yenilen mesleki yeterlilik belgelerinin, yetki belgesi yerine geçen bir belge bulunmadığının da altı çizildi.