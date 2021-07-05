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ALIM GARANTiLi ÜRETiM

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında, çiftçilere ‘Alım Garantili’ bir milyon Biber Fidesi dağıtımı yapıldı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 00:49
ALIM GARANTiLi ÜRETiM

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde tarımsal üretiminin artırılması, çiftçilerin Pazar sorunu bulunmayan ürünler üreterek, pazara sunmasına destek amacıyla hazırlanan proje kapsamında çitçilere biber fidesi dağıtımı yapıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, geçtiğimiz hafta 300 bin ve daha sonrasında ise 700 bin olmak üzere toplam bin milyon 14 çeşit biber fidesinin çiftçilere dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Hemşehrimiz, Gururumuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendinin Vizyonel bakışı ve destekleri ile başlatmış olduğu Yerelde Kalkınma Modelini şehrimizde uygulamaya devam ediyor, Çiftçilerimizin her zaman yanında oluyoruz. Belediye olarak Fide Üretim tesisinde üretilen her bir fideyi düzenli olarak çiftçilerimize ürün alımı garantili dağıtımını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Artık Çiftçilerimiz ürünlerini üretecek ve biz o ürünleri işleyerek son mamul olarak satışa sunulmasına da destek olacağız. Ve Artık, Hiç bir şey Eskisi gibi olmayacak bizim güzel ilçemizde’’ diye konuştu. •Fatih Doğmuş•

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ALIM GARANTiLi ÜRETiM
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