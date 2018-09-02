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Korkutan yangın
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Alevli gece

AŞAĞI Nohutlu Mahallesinde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerine korkulu bir gece yaşattı.

Alevli gece

AŞAĞI Nohutlu Mahallesinde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerine korkulu bir gece yaşattı.

02 Eylül 2018 Pazar 23:11
419 Okunma
Alevli gece

Aşağı Nohutlu Mahallesi Yüzbaşı Bahattin Çokdeğerli Caddesinde bulunan 7 katlı binanın terasında yangın çıktı. Dumanların kısa sürede mahalleye yayılması sonucu, olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti. Terasta başlayan yangında kısa sürede alevler büyüdü. İtfaiye ve emniyet ekipleri, binadaki vatandaşları kısa sürede tahliye etmeyi başarırken, ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Söndürme çalışmalarına Yerköy Belediyesi itfaiyesi, Sorgun İtfaiyesi ve Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA araçları da destek verdi.
Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme: 03.09.2018 00:32
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