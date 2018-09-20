Alevi Sünni buluşması

Dünya İnsan Platformu tarafından düzenlenen “Sen Hasan’sın Ben Hüseyin” adlı etkinlikte ‘Türklerde Ehlibeyt Sevgisi’ konulu konferans verildi. Büyük Sinema Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu, MHP İl Başkanı Ferhat Altan, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Adaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Dünya İnsan Platformu Başkanı Osman Karaca, Türk toplumunda alevi sünni ayrımının söz konusu olmadığını, et ile tırnak kadar kenetlenmiş ve yakın olmuş iki tarafın kardeşliğini bozmak, Türkiye’nin beraberliğine hançer vurmak maksadıyla hareket eden şer odaklarının iki taraf arasında keskin uçurumlar varmış algısı oluşturduğunu söyledi. Osman Karaca, “Buna karşılık biz geçen sene ilkini yaptığımız, Türkiye’de de bir ilk olan bu etkinliğimiz ile ayrışmalara son veriyor, kardeşliğimizi pekiştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, Yazar Ahmet Turgut, Alevi Alimi Akın Caba, Alevi Dedesi Hüseyin Dedekargınoğlu, Ehlibeyt Alimi Cafer Bendiderya katılımcılara Türklerde Ehlibeyt Sevgisi konusunda bilgi ve görüşlerini aktardılar.

